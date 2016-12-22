За неделю в Рязанской области сгорели 13 строений и 1 автомобиль

По информации пресс-службы главного управления МЧС России по области, с 5 по 11 декабря пожарные подразделения региона ликвидировали 12 пожаров, в результате которых было уничтожено и повреждено 13 строений и 1 автомобиль.

9 декабря во время пожара в селе Тырново Шиловского района огнеборцы спасли двоих мужчин 1994 и 1991 годов рождения. Их с ожогами доставили в ЦРБ.

В ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения участвовали 4 раза.