В Рязанской области пресекли три факта незаконного оборота наркотиков

Как сообщает сайт УМВД России по области, в выходные полицейские пресекли наркопреступления в рабочем поселке Шилово и Пронском районе.

Полицейские получили информацию, что жительница поселка Береговая Погореловка Пронского района может хранить наркотики растительного происхождения. Во время обыска в ее доме сотрудники полиции обнаружили пакет с более чем 308 граммами марихуаны.

На улице рабочего поселка Шилово полицейские остановили 22-летнего местного жителя. При личном досмотре у него нашли сверток с 243 граммами марихуаны.

В Пронске в поле зрения сотрудников полиции попал 20-летний местный житель. Во время досмотра в укромном месте у него дама обнаружили пакет с марихуаной массой 102 грамма.

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.228 УК РФ.