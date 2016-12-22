В Рязанской области молодым педагогам помогают освоиться в профессии

Региональный совет молодых педагогов подвел итоги работы за год. Открытое расширенное заседание совета прошло в областной библиотеке имени Горького. Во встрече приняли участие порядка 80 начинающих учителей и воспитателей.

Приветствуя молодых педагогов, заместитель министра образования региона Александр Кирьянов подчеркнул: на смену опытным учителям приходят молодые кадры, что, несомненно, радует. В этом учебном году, например, педагогический корпус региона пополнился более сотней молодых специалистов. Именно на помощь тем, кто только делает первые шаги в профессии, была направлена работа совета молодых педагогов в нынешнем году. Об этом, выступая на заседании с основным докладом, сказала председатель совета молодых педагогов Мария Викулова. Она отметила, что совет помогает ребятам расти в личностном и профессиональном плане, проводит для них различные тренинги и мастер-классы с участием опытных коллег.