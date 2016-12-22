В четырех точках Рязани незаконно торговали спиртным

Как сообщает сайт УМВД России по области, во время проверок развлекательных заведений и торговых точек Рязани сотрудники полиции за прошедшие выходные выявили 4 нарушения.

Нарушения пресекли в двух кафе, расположенных на улицах Гагарина, и в кафе на улице Костычева. В отношении нарушителей составлены административные протоколы по ч.3 ст.14.16 КоАП РФ.

Нарушения были выявлены и в магазине на улице Старореченская. Там из незаконного оборота изъяли 56 литров алкогольной продукции с признаками контрафакта. Образцы изъятой продукции направлены на экспертизу.

Всего из незаконного оборота изъято 138 литров спиртного.