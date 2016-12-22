Талантливым рязанским школьникам торжественно вручили паспорта в День Конституции

В Доме общественных организаций состоялся муниципальный этап Всероссийской гражданско-патриотической акции «Мы – граждане России». Она заключается в торжественной выдаче паспортов Российской Федерации школьникам, достигшим 14 лет. На этот раз такой чести удостоились представители образовательных учреждений города Рязани – победители и призеры олимпиад, творческих конкурсов, спортивных соревнований, активисты детского общественного движения.

Достижения ребят впечатляли присутствующих. К своим 14 годам ребята смогли добиться больших успехов. Строгая внешность учащегося гимназии № 2 Максима Старостина, получающего сегодня паспорт, сразу выдали в нем интеллект и любовь к учебе. Максим – многократный победитель школьного этапа Всероссийской предметной олимпиады по биологии и математике, отличник, профессионально занимается легкой атлетикой, имеет областные награды.

Энергичная рыжеволосая ученица школы № 11 Вера Соболева, уверенно шагающая за главным документом гражданина РФ, – капитан школьной баскетбольной команды, ставшей победителем в первенстве города. Вера – призер и участница всероссийских, городских, областных соревнований по баскетболу и участница школьного сводного отряда почетного караула Поста № 1.

Перечисление побед учащегося школы № 8 Григория Гусева было одним из самых долгих на вручении, и все равно были озвучены далеко не все его достижения. Григорий занимается вокалом с пяти лет и за свою творческую деятельность получил 14 дипломов победителя и лауреата разных степеней областных, всероссийских и международных конкурсов.

Вручали паспорта ребятам не менее выдающиеся и активные люди. Среди них начальник отдела молодежной политики администрации города Наталия Смирнова, ветеран Великой Отечественной войны Дмитрий Алексеевич Черничкин, старший помощник руководителя управления Следственного комитета России по Рязанской области, полковник юстиции Анжелика Евдокимова. Все они поздравили ребят со знаменательным днем и пожелали быть достойными гражданами Российской Федерации.