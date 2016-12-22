В Рязанской области осудят любителя подводной ловли, который случайно убил товарища

Как сообщает пресс-секретарь Спасского районного суда, поступило уголовное дело по обвинению гражданина в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия, ночью в июле этого года обвиняемый вместе со своим знакомым приехали на берег Оки, чтобы заняться подводной охотой. Перед погружением в воду они распределили между собой места в воде, договорились о правилах безопасности при проведении подводной охоты. Надев снаряжение, они стали поочередно погружаться в воду. Обвиняемый во время очередного погружения не убедился в том, что его товарищ находится на поверхности воды. Под водой он увидел силуэт и, решив, что это рыба, выстрелил из ружья для подводной охоты. Уже на поверхности он понял, что ранил товарища, помог ему выйти на берег и стал оказывать первую медицинскую помощь, а затем сообщил в службу спасения. От полученного ранения потерпевший умер.