Рязанский «Элекс-Фаворит» нанес поражение дублерам именитой «Дины» в первенстве России

В матче одиннадцатого тура первенства страны по мини-футболу среди клубов высшей лиги (конфедерация «Запад») рязанский «Элекс-Фаворит» в подмосковном Троицке встретился с дублером одной из сильнейших команд в мире – московской «Диной». Поначалу инициативой завладели хозяева – они открыли счет, а затем его удвоили. Гости ответили двумя точными ударами Алексея Кинякина и Руслана Мурашкина. На последней минуте первого тайма после шестого фола соперников Мурашкин реализовал десятиметровый штрафной удар. Хозяева сравняли счет, но затем Антон Чекмарев вывел «фаворитов» вперед, а Денис Голунов увеличил преимущество. Под занавес заключительного периода соперники сократили превосходство рязанцев до минимума, но Алексей Кинякин своим фирменным ударом забил гол. В итоге – 6:4 в пользу «Элекса-Фаворита».

Этот успех позволил нашей команде закрепиться в «золотой середине». Впереди только пятерка команд, опережающая «Элекс-Фаворит». Всего пять очков наша дружина уступает занимающей пятое место команде «Алмаз-АЛРОСА», но следует учесть, что рязанцы сыграли на один матч меньше соперников.

Ближайший матч подопечные Виталия Громова и Владимира Иванова проведут дома против соседей по турнирной таблице – футболистов «ЛГТУ-Липецк» 17 декабря. О месте проведения поединка будет сообщено позднее – это будет «Арена-Атрон» в Рязани или физкультурно-спортивный комплекс в Шилове.