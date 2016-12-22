Элегантность, удобство, смелость

Дизайнеры Рязанской области представили авторские коллекции на фестивале «Окские сезоны»

Русская красавица в сарафане, с косой и затейливым зеркальцем, городская мечтательница в стильном кожаном комбинезоне, степенная дама в костюме строгого покроя.

Дефиле областного фестиваля «Окские сезоны» получилось разнообразным – как по авторским задумкам, так и по их практическому применению. Мода, которую представили молодые и опытные дизайнеры, во многом подходит для повседневной жизни самых разных людей, и это показатель мастерства.

Показ авторских коллекций костюмов состоялся в ресторане «Небо». Свои работы представляли около 40 начинающих и профессиональных дизайнеров Рязанской области. Участников и гостей приветствовала заместитель министра экономического развития и торговли области Нина Соломонова. «Я знаю, что этот праздник в Рязани всегда ждут. Поэтому мы продолжим проводить его, совершенствовать и украшать новыми коллекциями», – по­обещала она. Нина Васильевна отметила, что фестиваль «Окские сезоны» направлен на поддержку предпринимателей. В частности, показ мод создан еще и для того, чтобы горожане могли видеть новейшие разработки дизайнеров-земляков и приобретать их.

Жюри оценивало наряды, созданные участниками, в номинациях casual (повседневная мода), haute couture (высокая мода), «креатив» (нестандартные творческие решения), «этностиль» (одежда с народными мотивами), «перфоманс» (театральный костюм и сценический образ). Отдельного внимания заслужили номинации «дебют» для дизайнеров, не достигших 18 лет, и «аксессуары». Зрители могли увидеть самые невероятные образы – например, группа молодых мам создала белые наряды с зеркальными элементами, украшенные светящимися гирляндами. «Мы выбрали тему космоса и представили, как выглядят во Вселенной звезды, которые освещают все вокруг», – признались девушки.

Все дизайнеры, демонстрировавшие свои коллекции, получили памятные дипломы. А победители получат право представлять Рязанскую область на конкурсах России и мира.