Триумф силы воли

Что людям с ограниченными возможностями здоровья дают занятия спортом?

На спортивно-оздоровительный фестиваль среди лиц с ограниченными возможностями здоровья «Триумф», приуроченный к Международному дню инвалидов, приехали спортсмены разных возрастов из Рязани, Шилова, Касимова, Рыбного, Ухолова, Скопина. В СК «Локомотив» они соревновались в веселых стартах, армспорте, дартсе, бочче, пауэрлифтинге, фигурном вождении на колясках и шашках. Настроение у всех было одинаково радостным, а вот мотивация к соревнованиям – разной.

В прошлом году 24-летняя Светлана Патрикова не смогла поднять из положения лежа 45-килограммовую штангу. На этот раз ей это удалось. В сумме за три подхода девушка подняла 125 килограммов. Светлана с детства больше любила играть с мальчишками, поэтому и спорт для себя выбрала «мужской».

– Спорт дарит мне удовольствие общения. Я и соревнования люблю более массовые. Пусть соперников больше и победить труднее, зато можно познакомиться с новыми людьми и почувствовать настоящий азарт спортивной борьбы, – говорит Светлана.

Фестиваль «Триумф» был праздником спорта, где люди с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушением слуха, зрения и интеллекта могли в дружеской обстановке проявить себя и свой талант. Каждый спортсмен мог принять участие в трех видах соревнований. Самой востребованной секцией на фестивале был дартс, так как он доступен всем участникам. Вторыми по популярности стали шашки. Эту настольную игру впервые включили в программу фестиваля. Она заменила плавание, которое на этот раз не удалось провести по техническим причинам.

Студент факультета физической культуры и спорта РГУ имени С.А. Есенина Павел Антошкин, опершись на костыли, целится дротиком в мишень. Поучаствовать в дартсе он решил за компанию. Антошкин – мастер спорта по плаванию и всегда выступает на соревнованиях по этому виду спорта. Но из-за того, что на «Триумфе» отменили в этом году плавание, он не расстроился, ведь отдыхать тоже когда-то нужно. Павел уже пять лет занимается плаванием. Тренируется шесть дней в неделю по 4 часа и собирается стать тренером.

– Спорт дарит мне уверенность в себе. Благодаря ему я многое могу, – говорит Антошкин.

В отличие от Павла 21-летний Вячеслав Вьюгин из Касимова к соревнованиям по дартсу готовился дома и выступал на результат.

– В этом виде спорта главное – правильно рассчитать силу и точность удара. Для того чтобы научиться правильно ставить руку, нужно много тренироваться. В дартсе все приходит с опытом. А еще во время броска нужно быть спокойным, – объясняет Вячеслав.

На фестивале «Триумф» он еще выступал в фигурном катании на колясках и в бочче вместе с Владимиром Михайловичем Гусевым и Алексеем Ермолаевым. Именно их команда победила в соревновании.

– Это все потому, что у нас глаз наметан и рука твердая, – объясняет причину выигрыша старший игрок в касимовской команде, 61-летний Владимир Михайлович. Он занимается бочче более 6 лет. Эта игра помогает ему развивать глазомер, который так необходим ему в домашних делах. Несмотря на отсутствие ног, Владимир Михайлович в доме главный хозяин. Он занимается стройкой, сам выложил фундамент для дома, любит собирать грибы.

Всего на фестиваль «Триумф» приехало около ста спортсменов. У каждого был свой талант и свое особенное желание двигаться вперед к маленьким и большим жизненным победам.