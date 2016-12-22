Не для себя старалась

В селе Заокском, на здании школы, открыта мемориальная доска в честь Героя Социалистического Труда Екатерины Сергеевны Бодровой

В торжествах по случаю открытия памятной доски принял участие заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия области Дмитрий Филиппов, представители администрации Рязанского района, дети, внуки и правнуки героини, односельчане и учащиеся школы.

Идея увековечить память о бывшем зоотехнике колхоза «Красное знамя», замечательном специалисте, прекрасной женщине и матери, всю свою жизнь посвятившей селу, принадлежит главе Заокского сельского поселения Нине Ивановне Судачковой.

– На нашей земле родилось немало замечательных людей, в том числе три Героя Социалистического Труда. Екатерина Сергеевна Бодрова – одна из них. Все они работали на земле и много сделали для развития сельского хозяйства в нашем крае, – рассказывает Нина Ивановна. – Молодежь должна знать своих героев, помнить и брать с них пример. Это и есть моя цель.

Выпускница зооветеринарного техникума Катя Бодрова уехала работать в Сибирь. Вскоре вернувшись в Заокское, она работала в колхозе ветеринаром, а затем и зоотехником. Все, кто ее знал, говорили о том, что Екатерина Сергеевна не жалела себя в работе, внедряла новые формы организации труда, кормления животных, занималась селекцией. Опыт ее работы с удовольствием перенимали студенты Рязанского сельскохозяйственного института. В тридцать лет молодой специалист была награждена орденом Трудового Красного Знамени, через два года стала заслуженным зоотехником, а в 34 года – Героем Социалистического Труда. Звезду Героя ей вручал Никита Сергеевич Хрущев. А после слушали ее выступление в Кремле, где она рассказывала о работе на селе, о проблемах и успехах.

Она посвятила свою жизнь селу и остается замечательным образцом профессионализма, трудолюбия. Это подчеркивали все, кто ее знал и вместе работал.

– Я работала дояркой в то время, – рассказывает Анна Алексеевна Гусева. – Зоотехником она была грамотным, одновременно строгим и добрым человеком. Не для себя старалась – для сельчан, для общего дела. Может быть, именно с нее и пошло, что в Заокском жители стали заводить скот в своих хозяйствах. Сегодня в нашем селе люди в основном живут своим хозяйством, разводят коров, производят творог и масло.

Дочь Екатерины Сергеевны Лидия вспоминает, что для матери не существовало нормированного рабочего времени. Она могла встать ночью и пойти на ферму, если в этом была необходимость. Она всегда чувствовала огромную ответственность за все то, что делала.

– Для нас она была просто бабушка, добрая и заботливая, учившая нас уму-разуму, – рассказывают внучки Оля и Надя. – Мы гордимся ею, всегда будем помнить ее наставления.

Герой Социалистического Труда Екатерина Сергеевна Бодрова прожила долгую и трудную жизнь, но никогда не переставала утверждать, что крепкое сельское хозяйство – это основа национальной безопасности страны. И очень сожалела о том, что развалился когда-то богатый колхоз, которому она отдала 46 лет своей жизни, что опустели колхозные коровники. До конца своих дней Екатерина Сергеевна не переставала верить, что наступит другое время и все изменится к лучшему.

С именем Екатерины Сергеевны Бодровой связана целая эпоха. Она оставила о себе добрую память и хороший пример служения своей профессии, своему краю. О ней сняты фильмы, написаны стихи. Символично и то, что мемориальная доска в ее честь была открыта накануне Дня Героев Отечества.