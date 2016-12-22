Областная общественно-политическая газета
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22 декабря 2016 года
№239 (5280)
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13.12.2016
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№232 (5273) |
Четвёртая полоса
Общество
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О любимых людях

рассказывает в своей новой книге Людмила Гоенко
О любимых людях

Людмила Георгиевна – человек в Рязани известный. Журналист и просветитель. Она много и активно работала в средствах массовой информации области, в областной организации общества книголюбов, в рязанских издательствах.

Ее публицистика всегда отличалась страстностью изложения, она писала о своих героях как о родных людях, к судьбе, жизненным обстоятельствам которых нельзя быть равнодушным. Потому ее всегда интересно читать. В ее очерках, статьях, зарисовках так сильно присутствие автора.

В новой книге, которая называется «Колесо судьбы», как раз и собраны такие материалы, в них рассказывается о людях, которые изначально были или стали со временем частью личной судьбы Людмилы Гоенко. И даже поэт Николай Рубцов – из этого круга, родной, близкий, свой. Породнились через Валентина Сафонова, служившего с Рубцовым в армии, через Валерия Авдеева, который читал стихи Рубцова пронзительно и нежно.

В числе этих любимых людей, о которых нельзя было не написать, а написать так непросто, безвременно ушедшая из жизни дочь Оксана Гоенко и любимая тетушка Варвара Мертемиановна Венидиктова. Журналист так устроен – ему легче выложить свои мысли, чувства, воспоминания, свою беду на бумагу, чем рассказать кому-то в доверительной беседе. Ты отдаешь бумаге то, что невыносимо носить в себе, и становится легче. Ты сформулировал свою боль, и она перестает быть острой, остается хронической.

На страницах этой небольшой книги мы встретимся с Борисом Шишаевым, Евгением Маркиным, Владимиром Панковым, Валерием Авдеевым, Нурисланом Ибрагимовым. Имена – одно достойнее другого, и о каждом Людмила Георгиевна смогла рассказать, найдя свои слова, со своей неповторимой интонацией.

Есть на страницах этой книжки и стихи Людмилы Гоенко, и своеобразные истории из жизни – о добрых знакомых, людях, чьи жизненные подробности трогают, интересуют автора и потому рассказаны с теплом и сочувствием. Людмила Георгиевна в журналистике всегда или почти всегда писала о том, что ей лично интересно. Кто-то сочтет лишним такое пристрастное отношение к материалу, а кто-то всю жизнь так работает – проникается своим, выстраданным отношением к тому, о чем довелось писать. Людмила Георгиевна как раз из журналистов такого типа. Как ни странно, именно поэтому ее материалы читаются сегодня, как вчера написанные. Они стали частью личной судьбы автора.

Книга Людмилы Гоенко «Колесо судьбы» вышла небольшим тиражом в издательстве «Старт» при поддержке Министерства культуры России.

15 декабря в 17 часов в концертно-выставочном зале «На Грибоедова», который находится по адресу: ул. Грибоедова, д.26/6 (в информационно-просветительском центре имени К.Г. Паустовского областной библиотеки имени Горького), состоится презентация новой книги Людмилы Гоенко. Вечер обещает быть дружеским и теплым. Как эта книга.

Статья опубликована в номере 232 (5273) от 13 декабря 2016 года
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