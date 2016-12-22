Областная общественно-политическая газета
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22 декабря 2016 года
№239 (5280)
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13.12.2016
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№232 (5273) |
Третья полоса
Общество
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Опишут и взыщут

Неотвратимость исполнения закона лежит в основе службы судебных приставов
Автор фото: Александр Королев | Опишут и взыщут
Фото: Александр Королев.

С начала года судебными приставами Рязанской области возбуждено почти 230 тысяч исполнительных производств, а всего в работе находится более 345 тысяч.
С января 2016 года сотрудники службы взыскали 1,2 млрд. рублей в счет возмещения различных ущербов, компенсации морального вреда, задолженности по зарплате, алиментам и штрафам.
В местный и федеральный бюджеты перечислено 27,7 млн. рублей.

Именно служба судебных приставов принуждает ответчиков исполнять решения, вынесенные судами именем Российской Федерации. Приставы охраняют порядок в залах суда, и на подступах к территории зданий, где вершится правосудие; разыскивают должников, описывают имущество, замораживают счета и даже закрывают границу на замок для тех, кто не отдал долги.

О тонкостях работы судебного пристава мы побеседовали с Валерием Раевым, и.о. руководителя УФССП России по Рязанской области – главного судебного пристава Рязанской области.

Р.В. – Экономический кризис вносит коррективы в жизнь людей, растут просрочки платежей по ЖКХ, кредитам и другим позициям. В каких цифрах это выражается?

В.Р. – Да, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество дел о взыскании задолженности за услуги ЖКХ увеличилось. На 1 ноября 2016 года на исполнении в целом находилось 10531 производство на сумму 133 млн. рублей. Что касается кредитов, то за 10 месяцев этого года на исполнении находилось 18147 производств на сумму 20 млрд. рублей. Из них 5,5 млрд. – долги юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 14,4 млрд. – физических лиц. Окончено и прекращено 6446 производств указанной категории на 6,2 млрд. рублей. С юридических лиц взыскано 2,5 млрд. рублей, с физических – 3,7 млрд.

При этом значительное количество производств оканчивается актом невозможности взыскания. Отделы собственной безопасности кредитных организаций проводят недостаточную проверку заемщиков и поручителей. Как следствие, судебными приставами устанавливается отсутствие у должников имущества и постоянного места работы. Кредиты выдаются лицам, в отношении которых уже выносились подобные судебные решения и устанавливалась их неплатежеспособность. А «отдуваться» потом приходится нашим работникам. Особая категория граждан – неплательщики алиментов, которые не желают поддерживать своих детей даже по решению суда. Сумма задолженности по таким субъектам составляет 898 млн. рублей. Но этот вопрос решается. За неполный год 2217 должников получили запрет на выезд за рубеж. Имущество каждого 17-го должника по алиментам подвергнуто описи и аресту. В регионе 213 должников по алиментам привлечены к административной ответственности, а 28 из них не прислушались к требованиям закона и были привлечены к уголовной ответственности по ст.157 УК РФ.

Р.В. – В чем выражается работа приставов, не связанная с взысканиями с населения?

В.Р. – Судебные приставы, к примеру, контролируют процесс предоставления жилья детям-сиротам. За десять месяцев 2016 года таких производств было 48, половина из них на текущий момент закончена фактическим исполнением. Остальные планируем завершить до конца года: властями в ходе торгов уже закуплено необходимое количество квартир, осталось дождаться окончания строительных работ.

Р.В. – Некоторые предприятия области переживают не лучшие времена: задержка зарплаты, процедуры банкротства и т. д. Каким образом влияет на эти процессы УФССП?

В.Р. – За десять месяцев 2016 года в областном управлении на исполнении находилось 2054 исполнительных документа о взыскании задолженности по зарплате на сумму 72,1 млн. рублей. За указанный период работникам выплатили 31,4 млн. рублей именно усилиями нашей службы. Многие предприятия, работающие по кредитной системе, стали неплатежеспособными в связи с отсутствием доходов от хозяйственной деятельности, чем и обусловлена невыплата зарплаты. Но ответственность в этом случае все равно возникает.

Р.В. – Когда после решения суда приставы могут появиться на пороге?

В.Р. – Обычно «добровольный» срок составляет пять дней с момента получения должником такого постановления об исполнительном производстве либо с момента, когда ему стало известно, что в отношении него ведется исполнительное производство. Так вот, по истечении этого срока у должника уже наступает принудительное исполнение: пристав начинает активно в отношении него работать. Пятидневный срок дается должнику для того, чтобы погасить задолженность или совершить какие-то определенные действия, если есть на то решение суда.

Р.В. – Если должник ничего не делает, как действуют приставы?

В.Р. – Судебный пристав уже с момента возбуждения судебного производства, для того чтобы сроки не затягивались, направляет запросы в регистрирующие органы, такие, как Росреестр Рязанской области, подразделения ГИБДД, которые сообщают нам о наличии или отсутствии автотранспортного средства у должника. Мы делаем запросы в банки и кредитные учреждения о наличии у него расчетных счетов и содержании на них денежных средств – в рублевом, долларовом, или в евро-эквиваленте. Далее судебный пристав принимает решение о списании средств со счетов в счет долгов. Если денег достаточно для погашения задолженности, то через три-четыре дня эти средства оказываются на счете взыскателя.

В том случае, если денежных средств нет, мы начинаем искать ценное имущество, документально «привязанное» к должнику: машины, яхты, акции и прочее. Если это юридическое лицо, мы можем говорить о достаточно длинном списке имущества, начиная с дебиторской задолженности. Ищем досрочные договоры, все наличное имущество либо какие-то заключенные сделки, где можно впоследствии получить денежные средства для погашения задолженности перед взыскателем – все это учитывается. Касательно физических лиц самая действенная мера у нас – ограничение права выезда за пределы страны. Таких должников более 3 тысяч. А еще можно запретить должнику водить машину. О списании денег и наложении «санкций» оповещают персонально по СМС. А на сайте нашего ведомства любой должник может узнать, какие действия в отношении него проводятся.

Р.В. – Расскажите об отношении простых граждан к судебным приставам. Не всегда же должники добровольно расстаются с нажитым имуществом?

В.Р. – В последние годы все больше людей осознает необходимость и неотвратимость действий судебных приставов. Это не обреченность, а именно понимание того, что закон есть закон, и надо было думать раньше, а не ругаться с приставами. Мы постоянно проводим акции «Узнай о своих долгах» в крупных торговых центрах, железнодорожных и автовокзалах, учебных заведениях. Народ интересуется. Но бывают и сложные ситуации. Особенно когда решение суда серьезное и касается крупного бизнеса. Можно вспомнить принудительный снос незаконно построенного здания на улице Астраханской. Тогда мы вынуждены были задействовать военизированный отряд судебных приставов в касках и бронежилетах. Такая страховка не лишняя в работе, учитывая одиозность ряда лиц, в отношении которых суд выносит жесткое решение. До применения силы еще ни разу не доходило. Когда ответчики видят рядом с девушкой-приставом с документами еще и пару крепких ребят в погонах, сознательность проявляется моментально.

Р.В. – Легко ли быть судебным приставом? Не наступает ли эмоциональное выгорание на работе?

В.Р. – Постоянная работа с асоциальными слоями населения, негодующими должниками и взыскателями определенно требует психологических навыков. Судебные приставы нередко становятся участниками семейных драм. В этих случаях приходится не только проявлять моральную выдержку, но и находить индивидуальный подход к сторонам исполнительного производства. Очень тяжело обеспечивать правовой процесс общения детей с родственниками, если режим общения был прописан в решении суда, а мы это контролируем. Такие сложные семейные ситуации заставляют судебных приставов-исполнителей входить в положение как должников, так и взыскателей. Приходится общаться и с отцом, и с матерью ребенка, совместно искать компромисс. В качестве него часто выступают соглашения между сторонами исполнительного производства о проведении встреч ребенка с родственником, но, скажем, только на территории детского сада, при обязательном участии психолога и педагога.

Самое главное здесь – деликатный и тактичный подход к сложившейся ситуации. Самым сложным я бы назвал процесс изъятия детей из семьи по решению суда. Вообще предполагается, что лишение родительских прав применяется к тем, кто опустился в жизни настолько, что вроде как и вопросов нет. Но на практике разлучать детей с родителями, какими бы они безответственными ни были, очень сложно. Вот для чего требуется настоящая «боевая» подготовка. Я опытный человек, могу сказать: как хорошо, что такие случаи редки. Суды сегодня дают родителям максимум возможностей для исправления ситуации, перед тем как лишить прав. В целом же в работе приставов знание людей, умение общаться часто помогают не только выдерживать моральный груз конфликтов, возникающих между должниками и взыскателями, но и находить гуманные решения.

Статья опубликована в номере 232 (5273) от 13 декабря 2016 года
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