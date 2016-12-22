Вернуться в социум

В Рязани работают несколько лицензированных центров реабилитации наркоманов

В администрации Рязани состоялось заседание «круглого стола», на котором обсудили проблемы реабилитации наркозависимых граждан. Провел заседание заместитель главы администрации города Николай Демко.

На заседании выступили в первую очередь те, кто призван помогать наркозависимым, – специалисты областного наркологического диспансера. В лечебном учреждении есть центр реабилитации тех, кто в свое время сказал наркотикам «да». Теперь все они являются пациентами с достаточно тяжелыми диагнозами. У каждого наркомана к зависимости, которую крайне непросто победить, добавляются проблемы со здоровьем, которые обычно переходят в хронические формы.

Сейчас в центре пятьдесят коек для выздоравливающих и работает целая система реабилитации, включающая воздействие специальных аппаратов светозвуковой релаксации и других установок, позволяющих восстанавливать психику. Заведующая подразделением комплексной реабилитации Людмила Цветаева рассказала, что за 9 месяцев 2016 года 543 человека направлены на прохождение медицинской реабилитации.

Министр труда и занятости населения региона Юлия Рокотянская в своем выступлении отметила, что сейчас активно реализуется программа комплексной реабилитации лиц с последствиями наркозависимости для интеграции их в общество с обучением и трудоустройством. Программа приносит свои плоды, несколько десятков человек успешно воспользовались ею. В ней активно принимают участие центры профессиональной переподготовки, занятости, а также профессиональные учебные заведения. Однако в целом наблюдается низкая заинтересованность бывших наркоманов в трудоустройстве. Над этим предстоит еще работать.

Также на территории региона работают различные некоммерческие организации и частные центры, специализирующиеся на реабилитации наркозависимых. Однако далеко не все центры являются лицензированными и допущены для работы с особой категорией пациентов. Так, критериям отбора соответствуют сейчас только четыре центра. Это автономная некоммерческая организация «Троицкий», центры «Теменос», «Надежда+» и «Точка отсчета Р». Генеральный директор ООО «Теменос» Елена Соломатина рассказала участникам заседания о том, что в ряде «центров помощи» практикуются крайне разнообразные методы «воспитательной работы», не регламентированные ни стандартами, ни законом. В некоторых «центрах» наркозависимых сковывают наручниками, направляют на принудительные тяжелые работы, удерживают в жилых помещениях силой и пытаются вытянуть из родственников попавших в беду людей как можно больше денег. Часто такие псевдоцентры помощи возглавляют бывшие наркоманы, которые встали на криминальный путь и пытаются сделать бизнес на чужом горе.

На заседании «круглого стола» было предложено создать рабочую группу на уровне администрации областного центра, чтобы расследовать такие случаи, сформировать официальную статистику и противодействовать деятельности подобных организаций, в том числе с привлечением сотрудников правоохранительных органов.