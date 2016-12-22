День в календаре. И в людских судьбах

Принятие Госдумой бюджета на ближайшие три года. Укрепление позиций рубля. Теракты в Стамбуле и Каире, унесшие жизни более полусотни человек. Сирийская Пальмира, оказавшаяся вновь в руках боевиков. Нарастание противоречий в верхушке украинской власти... Новости минувшей недели, скорее всего, станут предметом обсуждения и на неделе наступившей.

На прошедшей неделе исполнилось четверть века со дня подписания Беловежских соглашений. Тех самых, что поставили последнюю точку в истории государства под названием Союз Советских Социалистических Республик и открыли страницы новейшей истории республик, входивших в его состав, а теперь – самостоятельных государств.

…Кроны вековых деревьев словно расступаются, открывая «охотничий домик» Вискули. Тихо и спокойно. Не покидает ощущение, что время будто замерло здесь, в величавой Беловежской пуще. Она столько перевидала, стольких сановных особ встречала и столько всего слышала за прошедшие столетия, молчаливо храня тайны. А вот наш гид разговорчив и не прочь рассказать о подробностях, что и как происходило здесь 8 декабря 1991 года. Показывает и вошедшую теперь в историю резиденцию, и стоящую неподалеку баню – тоже, как выясняется, «исторический» объект. Почему выбрали именно этот «охотничий дом» – резиденцию белорусского правительства? Говорят, руководители трех республик решили собраться здесь из-за близости к польской границе – всего-то километров восемь: мол, если что-то случится, если Москва даст приказ их задержать, можно будет быстро покинуть белорусскую территорию.

Что в рассказе гида правда, что разбавлено домыслами – теперь уже трудно восстановить подробности, да и не в них суть. Суть – в тексте соглашения, которые подписали президент Украины Леонид Кравчук, председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич и президент России Борис Ельцин. В нем говорится о прекращении Союзного договора 1922 года, об окончании деятельности государственных структур бывшего Союза и о создании СНГ. Союз ССР как субъект международного права и геополитическая реальность, прекратил свое существование. Об этом менее чем через полчаса после подписания Борис Ельцин доложит президенту США Джорджу Бушу-старшему, подчеркнув, что Михаил Горбачев об этом еще не знает. А назавтра в газете «Коммерсант» выйдет по этому поводу материал под заголовком «Ельцин, Кравчук и Шушкевич хорошо поохотились». Еще бы – «выстрел» был сделан сокрушающий.

Была ли возможность сохранить СССР? И насколько весома ссылка на итоги мартовского всесоюзного референдума 91-го года, которую и по сей день нередко приводят, как довод в пользу сохранения Союза? Ведь в 91-м Литва, Латвия, Эстония, Грузия, Молдавия, Армения уже заявили о своей независимости, и их руководство отказалось принимать участие в референдуме. Да, были попытки создания нового Союзного договора, который должен был строиться на экономической основе. Но получилось то, что получилось: парад суверенитетов, август 91-го, 8 декабря 91-го, а за ним 25 декабря – день, когда Михаил Горбачев объявит о своей отставке. К тому времени документ о создании СНГ подпишут уже 11 республик, а американский президент скажет, что «Соединенные Штаты приветствуют и поддерживают исторический выбор в пользу свободы, сделанный новыми государствами содружества».

Считается, что концепция нового Союзного договора, над которым работали в Москве с 1990 года, была выстроена по принципам, взятым затем на вооружение Евросоюзом. Но что рассуждать о том, что не реализовано? И какой смысл призывать вернуться в прошлое? Очень емко по этому поводу сказал Владимир Путин: кто не жалеет о крушении Советского Союза, у того нет сердца. А кто хочет его восстановления в прежнем виде, у того нет головы.

Прошедшие четверть века – время становления новых государств, что появились на территории бывшего Советского Союза, время их новой истории, которая многому учит. В том числе и принципам, на которых сегодня возводится здание Евразийского экономического Союза.