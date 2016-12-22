Областная общественно-политическая газета
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13.12.2016
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№232 (5273) |
Вторая полоса
Общество
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В областных и федеральных клиниках

В Рязанской области растет объем высокотехнологичной медпомощи. Об этом информирует министерство здравоохранения региона

За 11 месяцев текущего года высокотехнологичную помощь по 15 направлениям получили 3909 жителей региона. В целом в 2016 году по территориальной программе госгарантий оказания населению Рязанской области бесплатной медпомощи запланировано оказать высокотехнологичную медицинскую помощь 4184 пациентам, что в 1,5 раза больше, чем в 2014 году. Общая сумма средств, направленная на эти цели в этом году, составляет свыше 504 млн. рублей.

В частности, в Рязанской области высокотехнологичная медицинская помощь оказывается в областной клинической больнице по профилю травматология/ортопедия. На эти цели в 2016 году выделено около 11 млн. рублей из федерального и областного бюджетов, прооперировано 78 пациентов. Кроме того, из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования региону дополнительно выделено 38,5 млн. рублей. За счет этих средств в 32 федеральные клиники направлено 600 жителей Рязанской области для оказания им специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной. 2420 рязанцев получили также в федеральных учреждениях здравоохранения высокотехнологичную медпомощь, не входящую в базовую программу ОМС. Вместе с тем отмечается ежегодное увеличение объемов медицинской помощи с применением вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО), которую в этом году получили 629 человек.

Статья опубликована в номере 232 (5273) от 13 декабря 2016 года
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