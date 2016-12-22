Благоустройство при любой погоде

По информации управления благоустройства города, продолжаются работы по устройству освещения на Ряжском шоссе.

В настоящее время на дороге установлено 85% светильников, половина из них подключена к сетям электроснабжения, на оставшихся – работы продолжаются.

По данным управления, для поддержания улично-дорожной сети в нормативном состоянии на прошедшей неделе на 7 участках выполнен «ямочный» ремонт литым асфальтобетоном – специальным материалом, предусматривающим работу с ним при минусовых температурах.

Таким образом, ликвидированы пробоины на Куйбышевском и Михайловском шоссе, улицах Горького, Высоковольтной, Татарской, Есенина и на путепроводе на ул. Каширина.

По информации официального сайта администрации г. Рязани