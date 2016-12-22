Неисчерпаемый Солженицын

В РГУ имени С.А. Есенина состоялась научно-практическая конференция, посвященная 60-летию начала рязанского периода жизни и творчества А.И. Солженицына «Две стороны тихого житья».

В конференции приняли участие литературоведы, историки, лингвисты, культурологи, педагоги, краеведы и студенты.

Участники конференции обсудили широкий круг вопросов, среди которых – проблемы изучения биографии писателя в рязанский период его жизни, краеведческий и лингвистический аспекты творчества А.И. Солженицына, рязанские прототипы героев А.И. Солженицына, рязанские реалии жизни в его творчестве.

Доклады и выступления, прозвучавшие на конференции, подтверждают, что рязанский период творчества писателя представляет интерес как для профессиональных исследователей его творчества, так и для любителей литературного краеведения.

По материалам официального сайта университета