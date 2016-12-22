Неисчерпаемый Солженицын
В конференции приняли участие литературоведы, историки, лингвисты, культурологи, педагоги, краеведы и студенты.
Участники конференции обсудили широкий круг вопросов, среди которых – проблемы изучения биографии писателя в рязанский период его жизни, краеведческий и лингвистический аспекты творчества А.И. Солженицына, рязанские прототипы героев А.И. Солженицына, рязанские реалии жизни в его творчестве.
Доклады и выступления, прозвучавшие на конференции, подтверждают, что рязанский период творчества писателя представляет интерес как для профессиональных исследователей его творчества, так и для любителей литературного краеведения.
По материалам официального сайта университета
22 декабря 2016