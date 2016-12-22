Областная общественно-политическая газета
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13.12.2016
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№232 (5273) |
Вторая полоса
АПК
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Территории развития

Сельчанам нужна современная социальная сфера

Заместитель председателя правительства области Сергей Дудукин принял участие в селекторном совещании Минсельхоза России по реализации программы устойчивого развития сельских территорий.

Совещание провел заместитель министра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев. Речь шла об освоении средств федерального и региональных бюджетов в рамках мероприятий ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года».

Директор Департамента развития сельских территорий Владимир Свеженец напомнил участникам совещания о плане-задании по созданию в 2016 – 2017 годах не менее 1 500 новых сельскохозяйственных кооперативов.

«Развитие этого направления станет хорошим стимулом увеличения занятости сельского населения, а также поспособствует ежегодному приросту объемов реализованной сельхозкооперативами продукции», – подчеркнул Владимир Свеженец.

На совещании было отмечено, что Минсельхозом России направлено в регионы 7,1 млрд. рублей на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года». Представители регионов доложили о темпах доведения средств, предусмотренных на строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности.

Заместитель председателя правительства Сергей Дудукин рассказал, что на реализацию мероприятий по ФЦП выделено 478,5 миллиона рублей, в том числе 236,6 миллиона из федерального и 241,9 миллиона из областного бюджетов. Доведено до получателей 88,5 процента средств. Основной объем финансирования приходится на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности; реализацию проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности, строительство сетей газо- и водоснабжения. В том числе в рамках программы 164,5 миллиона рублей направлено на строительство и реконструкцию автомобильных дорог в сельской местности.

Напомним, что в 2016 году в Рязанской области 81 участник программы получил свидетельства на социальные выплаты по улучшению жилищных условий на селе; ведется строительство и реконструкция внутрипоселковых газовых сетей в 13 населенных пунктах и сетей водоснабжения в 6 селах. Планируется ввести 6,1 тысячи кв. метров жилья, 32,29 км газовых сетей и 18,88 км сетей водоснабжения, 11,4 км автомобильных дорог.

Статья опубликована в номере 232 (5273) от 13 декабря 2016 года
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