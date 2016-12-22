Плюс молоко

Животноводческая отрасль – на подъеме

За 11 месяцев производство молока в регионе в хозяйствах всех категорий составило 352,7 тысячи тонн, что на 4,8 тысячи тонн больше уровня прошлого года (101,4%).

Относительно стабильно к уровню прошлого года производство молока в сельскохозяйственных предприятиях области – 298,7 тысячи тонн, что на 5,4 тысячи тонн больше уровня прошлого года (101,8%). Незначительное снижение производства молока произошло в личных подсобных хозяйствах – на 2,2 тысячи тонн (95,6%). Зато в фермерских хозяйствах валовое производство молока увеличилось на 1,6 тысячи тонн (126%).

Доля произведенного молока сельхозтоваропроизводителями Рязанского района с начала года составила 46,5 тысячи тонн, или 15,5% от областного объема, Рыбновского – 35,3 тысячи тонн (11,8%), Александро-Невского – 30,6 тысячи тонн (10,2%), Захаровского – 25 тысяч тонн (8,4%), Старожиловского – 24,7 тысячи тонн (8,3%).

Значительно увеличилось производство молока в хозяйствах Пронского района – на 4567 тонн, Рыбновского района – на 1265 тонн, Рязанского – на 1413 тонн, Шацкого – на 338 тонн.

Подготовлено по материалам сайта ryazagro.ru