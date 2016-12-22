Первые шаги делаем вместе

В Рязанской области молодым педагогам помогают освоиться в профессии

Региональный совет молодых педагогов подвел итоги работы за год. Открытое расширенное заседание совета прошло в областной библиотеке имени Горького. Во встрече приняли участие порядка 80 начинающих учителей и воспитателей.

Приветствуя молодых педагогов, заместитель министра образования региона Александр Кирьянов подчеркнул: на смену опытным учителям приходят молодые кадры, что, несомненно, радует.

В этом учебном году, например, педагогический корпус региона пополнился более чем сотней молодых специалистов. Именно на помощь тем, кто делает самые первые шаги в профессии, была направлена работа совета молодых педагогов в нынешнем году.

Об этом, выступая на заседании с основным докладом, сказала председатель совета молодых педагогов Мария Викулова. Она отметила, что совет помогает ребятам расти в личностном и профессиональном плане, проводит для них различные тренинги и мастер-классы с участием более опытных коллег.

При этом темы образовательных тренингов задают сами молодые специалисты, а их собственные инициативы только поощряются.

Также для начинающих педагогов ежегодно организуется профильная лагерная смена, которая включает в себя образовательную и спортивно-оздоровительную программы. Чтобы те, кто первый год работает в школе или в детсаду, смогли почувствовать себя членами большого профессионального сообщества, каждую осень проводится торжественное посвящение в педагоги, на которое съезжаются молодые специалисты со всего региона.

В этом году посвящение прошло в расширенном формате: начинающие учителя и воспитатели получили возможность пообщаться с министром образования области Ольгой Щетинкиной и победителем Всероссийского конкурса «Учитель года-2016» Антоном Лагутиным.

Такое внимание к педагогам, первый год работающим в образовательных учреждениях, как объяснила председатель совета, не случайно.

– Тем, кто только начинает, всегда сложно. Если учитель работает первый год и у него все получается, он, как правило, остается в образовании и в дальнейшем. Если мы теряем молодого специалиста на первом году, то потом его уже не вернуть. Поэтому в нынешнем году совет молодых педагогов определил для себя именно такие приоритеты, – сказала Мария Викулова.