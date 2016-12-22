Областная общественно-политическая газета
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13.12.2016
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№232 (5273) |
Вторая полоса
Общество
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Вместе с общественностью

Активисты Народного фронта провели «круглый стол» по проблемам сбора, утилизации и переработки твердых коммунальных отходов

В заседании приняли участие представители работающих в этой сфере частных предприятий, Роспотребнадзора, Росприроднадзора, экологи.

Предметом обсуждения стал проект территориальной схемы обращения с отходами в Рязанской области. Этот масштабный документ в каждом из регионов обязаны утвердить в соответствии с федеральным законодательством. Он анализирует текущую ситуацию, описывает все имеющиеся официальные свалки, полигоны и иные предприятия отрасли, формирует маршруты вывоза мусора из каждого населенного пункта. После утверждения схемы начнется процесс выбора регионального оператора, который возьмет на себя функцию обращения с отходами. Появятся ответы на многие вопросы, которые сейчас волнуют граждан. В их числе, например, место размещения нового полигона.

В Рязанской области такая схема пока не утверждена. На заседании «круглого стола» выступили представители компании «Рязань ЭкоСервис», которая в августе 2016 г. выиграла конкурс на разработку документа. По словам ее представителя Валерия Матюхина, помимо бумажной версии, разрабатывается электронная модель схемы, позволяющая максимально быстро искать нужные блоки информации. Валерий Матюхин уточнил, что к подготовке схемы было привлечено несколько организаций, включая Институт проектирования экологии и гигиены Санкт-Петербурга. Сейчас схема разработана и проходит необходимые этапы согласования. Заказ должен быть выполнен до 21 февраля 2017 г. Затем проект должен быть опубликован, после чего – официально принят. По наиболее проблемному вопросу – выбору места под полигон – представитель «Рязань ЭкоСервис», пояснил, что в территориальной схеме пока не указано конкретного места. При разработке документа рассматривались пять участков.

Члены регионального штаба ОНФ выступили за максимально подробное обсуждение территориальной схемы обращения с отходами. «При ее утверждении необходимо в полной мере учесть мнение общественности. Люди должны четко понимать: почему именно в этом месте будет расположен полигон, быть уверенными в том, что его наличие здесь не приведет к необратимым экологическим последствиям», – подчеркнул координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Евгений Рыбаков.

Также темами обсуждения на «круглом столе» стали утилизация ртутных ламп и элементов питания. Е. Рыбаков отметил, что по этим вопросам какое-то время назад были приняты эффективные решения, но постепенно они сходят на нет. Присутствовавший на заседании рязанский межрайонный природоохранный прокурор Алексей Секин отметил, что прокуратура готова запланировать на 2017 г. проверку утилизации ртутных ламп, так как они относятся к первому классу опасности.

– Мы, как общественники, не можем пройти и мимо такой проблемы, как стихийные свалки, замусоренные леса, – заявил член регионального штаба ОНФ в Рязанской области Евгений Рыбаков. – Мы должны понять сегодня, что сохранение благоприятной среды обитания зависит от каждого из нас, и каждый человек может внести свой вклад в то, чтобы наш регион становился чище. При этом мы призываем региональные власти взаимодействовать с общественностью – ведь только в диалоге можно эффективно добиться решения большого количества проблем, имеющихся в сфере экологии, – сказал Евгений Рыбаков.

В своем послании Федеральному Собранию Президент России, лидер ОНФ Владимир Путин отметил, что по всей стране необходимо заняться уборкой загрязненных территорий, ликвидировать свалки, в которые превратились окрестности многих населенных пунктов.

Юлия Долматович

Статья опубликована в номере 232 (5273) от 13 декабря 2016 года
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