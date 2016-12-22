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13.12.2016
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№232 (5273) |
Вторая полоса
Культура
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Во славу России

Так называется третий сборник песен рязанского композитора и поэта Александра Трушина
Во славу России

Презентация альбома состоялась в День Героев Отечества в областной библиотеке им. Горького. С большим событием в творческой жизни Александра Трушина поздравил вице-губернатор Сергей Филимонов.

– Творчество нашего земляка вызывает глубинные чувства любви к своей Отчизне, – сказал С.В. Филимонов, поздравляя автора с выходом в свет сборника песен. – Марши, песни, вальсы близки и понятны рязанцам, жителям других регионов, они звучат на праздниках и коллективных торжествах, имеют воздействие на сознание и души.

Александр Сергеевич Трушин родом из Скопинского района. Он окончил высшее военно-морское училище радиоэлектроники имени А.С. Попова и адъюнктуру в Ленинграде. Почти тридцать лет автор отдал службе в Вооруженных силах. Сегодня он начальник отдела АСУ в РПТП «Гранит».

Музыка всегда присутствовала в его жизни. Первые песни он написал более 35 лет назад. Все последующие годы Александр Трушин продолжал совершенствовать свое мастерство и достиг в творчестве больших успехов.

Сегодня он – член регионального отделения Союза литераторов России, лауреат Национальной литературной премии «Золотое перо Руси-2015» в номинации «Музыкальная», обладатель специального диплома Риммы Казаковой за сборник военно-патриотических песен. В каждом его произведении красной нитью проходит тема любви к Отечеству, в них рассказ о воинской доблести, о людях в погонах.

В новый сборник, как и в два предыдущих, вошли военно-патриотические песни. Марш «Ответ Европе» написан на стихи А.С. Пушкина, «Генерал Скобелев» – на слова Валерия Хлыстова. Марши рязанских юнармейцев, российского спецназа, «Адмирал Головнин», «Крымская весна» и другие были написаны на слова члена Общественной палаты России, профессора РГУ им. Есенина Ольги Вороновой. Автор сборника не обошел стороной и события в Сирии, его «Хмеймимский вальс» написан на слова Владимира Силкина.

На вечере по случаю презентации нового сборника звучали песни в исполнении солистов Рязанского музыкального театра Алексея Свиридова, Марии и Алексея Головкиных, группы «Контакт», других участников и самого автора. Александр Трушин готовит к выпуску четвертый сборник с той же тематикой.

Статья опубликована в номере 232 (5273) от 13 декабря 2016 года
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