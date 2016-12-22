Наука управления

В Рязани в День Конституции РФ вручили премии будущим государственным и муниципальным служащим

В администрации города прошла традиционная церемония поощрения лучших студентов, обучающихся по специальности «Государственное и муниципальное управление». В ней приняли участие десять студентов и их преподаватели из Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина, Рязанского государственного агротехнологического университета им. П.А. Костычева, Рязанского государственного радиотехнического университета.

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Владислав Фролов вручил им премии и благодарности от городской Думы и пожелал молодежи исполнения планов.

– Выбранная вами специальность очень важна. Скоро станете руководителями в городе и области. И делать это нужно грамотно и современно, – отметил он. – Во многом от работы госслужащих зависит развитие страны и уровень жизни населения. Помните всегда, что на вас лежит большая ответственность.

Одной из отмеченных стала студентка РГАТУ им. П.А. Костычева Юлия Хромова. Она выбрала профессию госслужащего, пойдя по стопам родственников.

– Я сама родом из поселка Кораблино, и некоторые мои родственники трудятся в сфере государственного управления, – рассказала Юлия. – Мне интересна эта работа. Она направлена на улучшение жизни людей. Надеюсь, у меня получится достойно ее выполнять.

После награждения студенты и преподаватели смогли задать Владиславу Фролову вопросы. Собравшиеся обсудили кадровый потенциал и перспективы трудоустройства выпускников после получения диплома. Градоначальник отметил, что сейчас в городской Думе работают шесть представителей молодежи, а в администрации Рязани – еще больше, и у дипломированных специалистов есть возможности для самореализации. Она из них – это проекты по развитию города и улучшения качества жизни. Рязань в них нуждается, а у студентов есть много идей. Фролов подчеркнул, что в администрации будет назначен человек, отвечающий за отбор и анализ подобных молодежных инициатив.

Встреча завершилась общей фотографией на память.