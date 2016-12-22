Областная общественно-политическая газета
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13.12.2016
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№232 (5273) |
Первая полоса
Экономика
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Денег много не бывает

Бюджет страны на 2017 год – социально направленный
Денег много не бывает
Фото: РИА «Новости» .

Бюджет страны на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов принят Государственной Думой РФ в третьем чтении.

Событие это не может не отразиться на финансовом состоянии Рязанской области. Финансовая система России устроена так, что регионы и муниципалитеты зависят от межбюджетных отношений, от объема денег, выделяемых республикам, краям, областям.

Еще летом этот объем планировался в урезанных размерах. Это учитывала и Рязанская областная Дума, принимая закон о региональном бюджете в первом чтении. Но потом ситуация с межбюджетными трансфертами поменялась в стране значительно, причем в лучшую сторону. На помощь региональным бюджетам Государственная Дума РФ решила направить 757 миллиардов рублей – почти на 90 миллиардов больше, чем в 2016 году. Произошло и перераспределение средств на увеличение кредитной поддержки субъектов России из федерального бюджета со 100 миллиардов до 200 миллиардов рублей.

И уже в начале декабря губернатор Рязанской области Олег Ковалев провел совещание с профильными специалистами. Речь, в связи с увеличением трансфертов из федерального бюджета, шла о существенном изменении главного финансового документа региона – в сторону увеличения доходной части, разумеется. В общем, предложено вернуть бюджет области к первому чтению, откорректировать его.

При этом бюджет России сохранил свою социальную направленность. В 2017 году на пенсии и пособия будет выделено более 5 триллионов рублей – на 14,5 процента больше, чем в этом году. Увеличивается поддержка образования. Правда, у оппозиции вызвало кривотолки изменение финансирования здравоохранения. Мол, расходы здесь сокращаются на 18,8 процента. Но председатель Комитета по бюджету и налогам Госдумы, депутат от Рязанской области Андрей Макаров четко пояснил: «Это произошло за счет изменения порядка финансирования высокотехнологичной медицинской помощи. В 2016 году она финансировалась через федеральный бюджет, а теперь будет финансироваться через бюджет Фонда обязательного медицинского страхования. Ни одной копейки снижения по этому разделу не происходит».

При том, что общие расходы по разделу «экономика» сокращены более чем на 20 процентов по сравнению с 2016 годом, агропромышленный комплекс государство обязалось и дальше поддерживать. Вот что на днях сказал по этому поводу Дмитрий Медведев: «Сразу хочу сказать, поддержка аграриев в следующем году будет сохранена на уровне не ниже текущего года, то есть сохранится в существующих объемах. Это более 220 млрд. рублей. Это принципиальная позиция Правительства».

Не секрет, что доходы российской казны существенно зависят от мировых цен на нефть. Не рухнут ли социальные планы при рыночных ценовых колебаниях? Но еще летом Правительство России приняло решение сверстать бюджет, исходя из средней цены на нефть в 2017 году всего в 40 долларов за баррель. Премьер-министр Дмитрий Медведев тогда сказал: «Мы исходили из весьма осторожной оценки будущей динамики цен на нефть. Это тоже вызывало споры. Тем не менее я считаю такой подход правильным, чтобы доходы бюджетников – врачей, учителей, всех, кто получает деньги из бюджета, – меньше зависели от сырьевой конъюнктуры».

Госдума поддержала это правительственное решение. У нового бюджета отличная подушка безопасности. Ведь уже сейчас на биржах совершаются сделки 2017 года – по цене более 50 долларов за баррель нефти. А страны-экспортеры к тому же на днях приняли решение об уменьшении добычи «черного золота».

Правда, при этом дефицит бюджета оказался неизбежным. В 2017 году он запланирован в 3,2 процента от валового внутреннего продукта. Значительную часть его планируется покрыть из Резервного фонда и Фонда национального благосостояния. Будут ли исчерпаны тем самым российские резервы? Вот как ответил на этот вопрос Андрей Макаров: «Но разговоры о том, что все резервы исчерпаны, не соответствуют действительности: Фонд национального благосостояния на начало 2017 года будет равен 4 триллионам 702 миллиардам рублей и в 2019-м также будет больше 4 триллионов рублей». Заметим, что при цене нефти более 40 долларов за баррель российские фонды Правительство планирует постоянно пополнять. К тому же бюджетный дефицит планируется снизить до 2,2% ВВП в 2018 году и до 1,2% ВВП – в 2019 году.

Наконец, приведем общие параметры принятого Госдумой главного финансового документа страны. Доходы на 2017 год прогнозируются на уровне 13,488 триллиона рублей, расходы – 16,241 триллиона рублей, дефицит, соответственно, составит 2,753 триллиона рублей. Объем доходов бюджета на 2018 год оценивается в 14,029 триллиона рублей, расходов – 16,04 триллиона рублей, на 2019 год – 14,845 и 15,987 триллиона рублей соответственно.

Документ сверстан исходя из инфляции не выше 4% на все три года. При этом предполагается, что средний курс доллара в 2017 году составит 67,5 рубля, в 2018 году – 68,7 рубля, в 2019 году – 71,1 рубля.

Статья опубликована в номере 232 (5273) от 13 декабря 2016 года
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