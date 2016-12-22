Вести районов

ПИТЕЛИНО. 12 декабря, в День Конституции Российской Федерации, в актовом зале райадминистрации были вручены паспорта молодым жителям района, ученикам местных школ Н. Демидову и С. Ибрагимову. Глава администрации района А.Н. Поротиков вручил ребятам также приветственные адреса и памятные сувениры.

РЫБНОЕ. В селе Ильинском завершается строительство первой очереди поселка комплексной компактной застройки. Она включает 10 домов, предназначенных для молодых специалистов ООО «АПК «Русь». В настоящее время проведено комплексное обустройство площадки под компактную жилищную застройку, построены все 10 домов, площадь каждого из которых от 110 кв. метров. Жилье сдается «под ключ», то есть в домах полностью проведены отделочные работы, подключено газовое и сантехническое оборудование. В перспективе проектом предусмотрено строительство 50 одноквартирных индивидуальных жилых домов.

МИХАЙЛОВ. На смену двум школьным автобусам, отслужившим по две пятилетки на перевозке учащихся Чуриковской и Поярковской сельских школ, в район прибыли две новые «Газели». Средства для приобретения этих транспортных единиц выделены региональным министерством образования.

САСОВО. В Чубаровском сельском Доме культуры открылся социальный уголок, где в теплых и светлых свободных помещениях разместились почтовое отделение связи, фельдшерско-акушерский пункт и библиотека. Как отметил на открытии уголка глава администрации района Сергей Макаров, такое размещение учреждений не только очень удобно для сельчан, но и экономически выгодно, так как по максимуму используются площади ДК. После торжественной части силами участников художественной самодеятельности Каргашинского сельского поселения был дан концерт.

СПАССК. В музее К.Э. Циолковского в селе Ижевском начали подготовку к празднованию 160-летнего юбилея Циолковского, который будет отмечаться 17 сентября 2017 года. В музее планируют провести арт-фестиваль «Открытый космос», «круглый стол» «Космос. Итоги и перспективы», праздник «Космос в ладошках», готовят новую выставку «Циолковский. Сквозь мечту к звездам».