Юная артистка Алена Коротаева из Сасова Рязанской области вышла в финал проекта «Синяя птица» на канале «Россия»

Выпуск с выступлением сасовской артистки показали в воскресенье, 11 декабря.

13-летняя Алена Коротаева — воспитанница вокальной студии муниципального культурного центра города Сасово, лауреат международных и всероссийских конкурсов.

Алёна Коротаева вчера поздно вечером вернулась с записи еще одной передачи на канале «Россия». Алёна поделилась своими впечатлениями с корреспондентом газеты «Сасовской недели»: «Перед началом выступления было волнительно, тем более я была первая. Со мной выступал прекрасный ансамбль «Любо-Дорого». После выступления Елизаветы Бугуловой, стоя за кулисами, начала сомневаться выберут меня или нет. Когда назвали мое имя, впервые минуты даже не верилось. Было чувство эйфории. Много ребят поздравляют, рада и удивлена, что молодежь сейчас слушает русские народные песни. Мне удалось рассказать про Сасово и про восстановление храма в селе Вялсы, буду надеяться, что нам помогут в этом».