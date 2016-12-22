В Рязанской области пьяный водитель на грузовике сбил двух человек

Как сообщает сайт УМВД России по области, ДТП произошло вчера в 17.17 в рабочем поселке Гусь-Железный Касимовского района. 57-летний водитель, управляя грузовым автомобилем «ЗИЛ», сбил двух человек. По информации ведомства, двое мужчин толкали по дороге автомобиль «ВАЗ-2106», в этот момент в них въехал грузовик. В ДТП мужчины получили серьезные травмы и были госпитализированы.

Было установлено, что легковой автомобиль двигался без габаритных огней, люди, которые толкали транспортное средство, были одеты в темную одежду без световозвращающих элементов. Водитель грузового автомобиля в момент совершения ДТП находился в состоянии опьянения.