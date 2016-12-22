Рязанский фонд «Наши дети» отличился на «Душевном базаре»

Фонд «Наши дети», помогающий в Рязанской области ребятам с ограниченными возможностями здоровья, представил регион на всероссийской благотворительной ярмарке «Душевный базар» в Москве. Он стал единственным региональным фондом, остальные площадки ярмарки заняли благотворительные организации Москвы и Санкт-Петербурга.

К «Душевному базару» подопечные и сотрудники фонда «Наши дети» готовились несколько месяцев. Дети и взрослые собирали природные материалы для поделок, выращивали травы для приготовления чайных сборов. «Наши дети» представили на ярмарке чай ручной работы, новогоднюю атрибутику, мягкие игрушки, вязаные изделия для детей и другие вещи. Поделки выставлялись на стенде, оформленном в русском народном стиле волонтерами фонда.

Все «лоты» для базара изготовили сами дети, их родители, а также дружественные фонду художники и дизайнеры. Собранные на «Душевном базаре» средства фонд «Наши дети» направит на организацию и проведение фестиваля «Солнышко в ладошках».

«Душевный базар» – ежегодная и самая крупная благотворительная ярмарка в России. По данным организаторов, мероприятие проходит уже седьмой год и периодически меняет место и тематику. Главная тема этой ярмарки в Гостином дворе – «жизнь в заячьем городе» – зайцев и Деда Мазая изображали артисты финского «Упсала-цирка». Посетители «Душевного базара» могли принять участие в многочисленных мастер-классах, поговорить с Дедом Морозом и спеть лучшие песни о новогодних праздниках.