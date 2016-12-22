«Видеобитва» определила креативных рязанских операторов

Сражение видеокамер проходило на Народной киностудии РГРТУ-Фильм

Пройдя отбор, в финале в операторском мастерстве соревновались 5 команд из РГРТУ, Михайловского колледжа-интерната, училища им. Вагнера.

Восемь операторов и фотографов оценивали работу участников. В число судей вошли победители межрегионального фотоконкурса «9 на 12» Константин Сорока и Сергей Голубков, оператор компании ТВЦ Сергей Иванов и другие.

Команды должны были выполнить домашнее задание на тему «Прямой эфир». Отличительная особенность «Видеобитвы» – наличие очного этапа, на котором конкурсантам необходимо показать свои умения, сняв и смонтировав видео за 4 часа. На этот раз ребятам нужно было снять ролик на тему – «Городские планы».

Победителем в номинации «Домашнее задание» стала команда из Михайлова «Pascal studio». Победителем в очной схватке стала команда «Мужья Нефертити» (РГРТУ). Гран-при конкурса получила команда «Хлопушка» (киностудия РГРТУ- Фильм.

Победители награждены дипломами и ценными призами от министерства молодежной политики, физической культуры и спорта. Все участники получили сувенир – подвеску в виде кинокамеры, Гран-при конкурса получил статуэтку в виде Оскара.

Работы можно будет посмотреть на странице Народной киностудии РГРТУ-Фильм вКонтакте https://vk.com/rgrtu_tv.

«Видеобитва» проходит дважды в год – в декабре и в конце мая. Прием заявок на весеннее соревнование будет открыт в апреле 2017 года.

Фото Константина Сороки и Владимира Иванова