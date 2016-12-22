Рязанцы задали вопросы заместителю руководителя регионального минздрава

Заместитель министра здравоохранения области Владимир Грачев провел личный прием граждан в региональной общественной приемной «Единой России». К нему обратились четыре заявителя с различными вопросами. Один из вопросов касался поступления в медуниверситет в рамках целевого набора. Мама будущего абитуриента поинтересовалась у Владимира Грачева, каким образом формируются цифры целевого приема в Рязанской области, какие лечебные учреждения в каких специалистах нуждаются. Владимир Грачев пояснил, что сегодня в областном центре наблюдается переизбыток таких специалистов, как, например, хирурги и гинекологи. А вот педиатров и терапевтов, напротив, не хватает. В районах области ситуация несколько иная – специалисты хирургического профиля вдали от Рязани всегда востребованы, очень нужны и анестезиологи-реаниматологи.

Комментируя личный прием, замминистра здравоохранения региона сказал, что люди обращаются к руководству минздрава с самыми различными просьбами, включая вопросы лекарственного обеспечения, оформления группы инвалидности и многие другие. Некоторые вопросы, как сказал Владимир Грачев, удается решить тут же – на приеме.