Губернатор Рязанской области Олег Ковалев: «Ни у общества, ни у власти уже не осталось терпения смотреть на то, что происходит с маршрутками на дорогах»

Глава региона поручил принять комплекс мер по повышению безопасности пассажирских перевозок общественным транспортом

Сегодня на заседании регионального правительства губернатор отметил, что одним из поводов для принятия мер, направленных на повышение безопасности пассажиров в общественном транспорте, послужил ряд ДТП с участием маршрутных такси, произошедших в регионе в последнее время, в частности, в Рязани 11 декабря, где пострадали люди. «Сейчас ГИБДД разбирается в обстоятельствах ДТП. Надеюсь, что это будет сделано честно и беспристрастно, и виновный понесет заслуженное наказание, – подчеркнул Олег Ковалев. – Ни у общества, ни у власти уже не осталось терпения смотреть на то, что происходит с маршрутками на дорогах. Необходимо навести жесткий порядок в вопросах обеспечения безопасности общественного транспорта».

Губернатор заявил о необходимости усиления контроля со стороны ГИБДД за соблюдением общественным транспортом правил дорожного движения, подчеркнув, что ни одного случая нарушений не должно оставаться безнаказанным. Министерству региональной безопасности Олег Ковалев поручил организовать системный контроль за соблюдением общественным транспортом графиков движения и вести эту работу совместно с администрацией Рязани, общественными организациями, депутатами областной и городской думы. Кроме того, следует контролировать перевозчиков на предмет соблюдения условий соглашений и договоров на обслуживание маршрутов, а также оказывать необходимую юридическую помощь пострадавшим пассажирам маршруток, в том числе в составлении исков к перевозчикам. Министерству труда и занятости населения области Губернатор поручил провести совместно с налоговой службой региона проверки и выяснить, как предприятия-перевозчики выплачивают заработные платы своим работникам, добросовестно ли ведут социальные отчисления и выплачивают налоги. В работе должны участвовать также трудовая инспекция и транспортный надзор. «Прокуратуру Рязанской области прошу взять под контроль проведение всех мероприятий. Считаю, что такой комплекс мер позволит навести порядок и повысить степень безопасности перевозки пассажиров», – сказал Олег Ковалев.

Губернатор отметил, что собственникам и руководителям компаний, которые занимаются перевозкой пассажиров, необходимо самостоятельно разобраться в вопросах, связанных с обеспечением безопасности пассажирского транспорта своих организаций, в том числе повысить дисциплину водителей, предусмотреть штрафные санкции для нарушителей, усилить контроль за работой автомашин на маршрутах. В отношении недобросовестных перевозчиков будут приняты меры, предусмотренные законодательством.

Источник: сайт правительства Рязанской области