Губернатор Рязанской области Олег Ковалев: «Важно, чтобы дети осваивали азы инженерных профессий, востребованных на рынке труда»

Об этом сегодня заявил губернатор Олег Ковалев на заседании регионального правительства в ходе рассмотрения вопроса о реконструкции здания, предусмотренного для создания в нем детского технопарка.

Губернатор Олег Ковалев подчеркнул, что создание детского технопарка в Рязанской области – важный вопрос, требующий качественной и эффективной работы всех заинтересованных ведомств. По словам главы региона, теме развития в системе дополнительного образования инженерного направления уделил внимание Президент России в своем Послании Федеральному Собранию РФ. «Необходимо активизировать работу по созданию детского технопарка, разработке его проекта, финансирование в бюджете на 2017 год предусмотрено», – сказал Олег Ковалев.

По словам губернатора, создание детского технопарка является частью большой работы, которая ведется в регионе по подготовке специалистов для промышленности. «Важно, чтобы технопарк был связан с конкретными предприятиями, чтобы дети осваивали азы инженерных профессий, востребованных на рынке труда, получали практические навыки», – подчеркнул Олег Ковалев. Как отметил глава региона, по возможности необходимо создавать филиалы в муниципальных образованиях. «Такие предложения уже поступают, в частности от Елатомского приборного завода, эти идеи надо обязательно поддерживать», – сказал губернатор.

Источник: сайт правительства Рязанской области