Рязанцы, получившие травму на производстве, стали обладателями новых автомобилей от Фонда социального страхования

Церемония вручения ключей от автомобилей состоялась в автосалоне «Рязань-Лада». Салон вышел победителем тендера на право обеспечения инвалидов транспортом.

В этом году новенькие «Лада-Гранта» получили 24 пострадавших на производстве рязанца. Двадцать человек из районов области и четверо из Рязани. Все они – инвалиды I и II групп. Раньше работали на автопредприятиях, а также в строительном и агропромышленном комплексе. По словам управляющего региональным отделением Фонда социального страхования РФ Игоря Кудряшова, именно в этих сферах чаще всего фиксируются случаи производственного травматизма.

На сегодняшний день 92 пострадавших рязанца имеют автомобили. Авто выдается владельцу, а на учет сроком на семь лет ставится в Фонд соцстраха. Спустя семь лет, автомобиль меняют на новый, а старый остается в собственности пострадавшего на производстве человека, и уже теперь он может его продать, подарить либо сдать на металлолом по программе утилизации. В прошлом году рязанцы заменили 6 автомобилей. В этом – 24 автомобиля, в следующем году предстоит заменить 7 машин.

Все машины оборудованы с учетом имеющихся у людей травм. На «Ладе-Гранте» установлена роботизированная коробка передач (в обиходном названии – коробка-робот). Она представляет собой механическую коробку передач, в которой функции выключения сцепления и переключения передач автоматизированы. Также автосалон берет выданные сегодня рязанцам автомобили на техническое обслуживание.