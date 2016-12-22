Жителя Рязанской области осудили за убийство, совершённое 11 лет назад

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области, вынесен приговор 32-летнему жителю Спасского района Владимиру Гришечко. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Следствием и судом установлено, вечером 11 ноября 2005 года Гришечко вместе со своими знакомыми, управляя автомобилем "ВАЗ-2101", подвозил 17-летнего рязанца, находящегося в сильной степени алкогольного опьянения, в село Огородниково Спасского района. Во время пути между молодыми людьми произошла ссора, в ходе которой водитель вместе с двумя своими знакомыми избили и ограбили пассажира. После этого потерпевшего на машине доставили к реке Проне в районе села Заречье Спасского района, где Гришечко вместе с одним из своих знакомых утопил его. Тело погибшего обнаружили в воде спустя неделю после совершения преступления, а впоследствии были установлены и задержаны подозреваемые в его совершении. Мужчины отрицали свою причастность к убийству рязанца, придерживались совместно выработанной ложной версии и пытались всеми способами уйти от ответственности.

Приговором суда с учетом позиции государственного обвинителя Владимиру Гришечко назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. В отношении второго обвиняемого уголовное преследование прекращено в связи с его смертью в результате несчастного случая.