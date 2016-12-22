Рязанцам предлагают «засветиться»

ГИБДД УМВД России по области приглашает студентов и школьников принять участие в профилактическом фестивале «Засветись», об этом сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства. Фестиваль по безопасности дорожного движения «Засветись» проводится среди учащихся средних специальных и высших образовательных организаций Рязани.

Участвовать могут учащиеся самостоятельно и в составе коллективов, творческих групп, студенческих и волонтерских активов образовательных организаций.

21 декабря в 16.00 в ТРЦ «Малина» пройдёт праздничное шоу, в котором можно будет увидеть, как работают световозвращающие элементы. На шоу приглашены популярные диджеи, студенты подготовят творческие номера: современные танцы, дефиле, выступления, которые наглядно продемонстрируют возможности световозвращающих элементов и необходимость их использования для обеспечения безопасности пешеходов на дороге.