В чемпионате Рязанской области по мини-футболу среди ветеранов (40+) начался турнир плей-офф

На предварительном этапе победы поделили: в группе «А» – «Атрон» и «Приток», в «Б» – «Ново-Рязанская ТЭЦ» и «Ока». Вслед за лидерами финишировали «Апатит», «Иномарка-62» и «Сапожок», «Автоимпорт», «ТЭР» и «Спецкомплект». Регламент предусматривал выход в турнир плей-офф всей участников предварительны соревнований, сильнейшие коллективы играли против занявших более низкие места. Матчи 1/8 финала завершились так: Приток" - "Спецкомплект" – 4:1, "Апатит" - "ТЭР" – 1:2, "Ока" - "Сапожок" – 7:6, "Автоимпорт" - "Иномарка-62" – 9:2, четвертьфиналы: "Приток" - "Автоимпорт" – 2:8, "ТЭР" – "Ока" – 2:7.