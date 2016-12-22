Лидеры проходящих в Рязанской области соревнований по мини-футболу памяти братьев Артемьевых одержали победы в начавшемся турнире плей-офф

Завершились групповые турниры чемпионата области по мини-футболу памяти братьев Артемьевых. Безоговорочными лидерами стали: в группе «А» – «АМКА», в «Б» – «Езиды», «В» – «Спартак-Фан» и «Планета спорта», в ходе соревнований не потерявшие ни одного очка – всем соперникам они нанесли поражения. Стартовал турнир плей-офф – теперь проигравшие будут выбывать из борьбы на награды. В 1/8 финала команды сыграли так: «АМКА» – «Касимов» – 4:0, «Нива» – «Цна» – 4:1, «Планета спорта» – «Вятич» – 2:3, «СЛУГА» – «Интерьерный вопрос» – 1:6, «Спартак-Фан» – «Юнион» – 5:3, «Автоимпорт» – «МГСА» – 13:1, «Успенские дали» – «Доступное жилье» – 0:12, «Езиды» – «Алесандро-Невский» – 15:2.