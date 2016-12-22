Житель Рязанской области украл из магазина 11 бутылок водки

В полицию обратился работник продуктового магазина, расположенного в деревне Бараково Рыбновского района, сообщает сайт УМВД России по области. Утром мужчина заметил, что одно из окон магазина разбито, а внутри кто-то побывал. Полицейские выяснили, что, злоумышленник проник в торговый зал через разбитое окно и похитил 11 бутылок водки, после чего тем же путем выбрался наружу и скрылся. Полицейские предположили, что к преступлению может быть причастен 49-летний житель села. Проверяя эту версию, полицейские узнали, что подозреваемый с раннего утра пирует с приятелями. Дома у мужчины полицейские застали шумное застолье, на котором гости угощались похищенной водкой.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ.