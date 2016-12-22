Дополнительные средства из федеральной казны в Рязанской области потратят на лекарственное обеспечение, работы в дорожном хозяйстве и дотации муниципалитетам

Заседание регионального Правительства провел сегодня губернатор области Олег Ковалев

В работе заседания участвовали главный федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Владимир Сарафанов, первый заместитель председателя областной Думы Александр Шевырев, руководители территориальных органов федеральных органов власти, правительства области, региональных министерств и ведомств, областного законодательного собрания, администрации Рязани, городской Думы.

На заседании министр финансов области Марина Наумова представила законопроект, предусматривающий корректировку объемов доходной и расходной части областного бюджета на текущий год в связи с дополнительно поступающими средствами из федеральной казны. Деньги распределены, в том числе, на обеспечение лекарственными препаратами отдельных категорий граждан, реализацию мероприятий в сфере дорожного хозяйства, предоставление дотаций на сбалансированность муниципальных бюджетов. На 122,5 млн. рублей увеличены ассигнования по региональной госпрограмме «Социальное и экономическое развитие населенных пунктов в 2015-2020 годах» для завершения работ в этом году по отдельным социально значимым объектам. Вместе с тем, в результате проводимой правительством области работы оптимизированы расходы бюджета, в частности по содержанию органов управления более чем на 24 млн. рублей.

Министр транспорта и автомобильных дорог Андрей Савичев доложил об изменениях, которые предлагается согласно федеральному законодательству внести в порядок возврата транспортных средств, помещенных на специализированную стоянку. Уточняется, что теперь эта процедура возможна без предъявления документов об оплате расходов на эвакуацию и хранение автомашин. Губернатор подчеркнул, что в связи с принятием нового порядка возврата задержанных транспортных средств со спецстоянки необходимо провести разъяснительную работу с организациями, работающими в этой сфере, разработать механизмы, которые позволят реализовать их законные права, в случае если владельцы транспортных средств не оплатили их услуги в установленный срок.

Источник: сайт правительства Рязанской области