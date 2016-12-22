400 нарушений выявили сотрудники ГИБДД УМВД России по Рязанской области в ходе профилактического рейда «Автобус»

За неделю инспекторы зафиксировали более 400 нарушений правил дорожного движения, совершенных водителями маршрутных транспортных средств. Причем нарушения фиксировались самые разные, в том числе такие, в результате которых участники дорожного движения получили серьезные травмы. В ходе рейда полицейские использовали автомобиль скрытого патрулирования.

Госавтоинспекция призывает всех водителей маршрутных транспортных средств соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными и осторожными на дорогах.

Граждан просят сообщать в Госавтоинспекцию о грубых нарушениях со стороны водителей маршрутного транспорта и по возможности снимать нарушения на видео.