Молодые рязанцы заново откроют для себя свою землю

Историко-краеведческий проект «Открой свою землю» презентовал один из старейших вузов региона – Рязанский институт (филиал) Московского политехнического университета. Суть проекта состоит в том, чтобы показать современной молодежи историческое и духовное наследие рязанской земли, познакомить с местами боевой славы, рассказать о знаменитых предках. В рамках проекта школьники и студенты побывают в экскурсионных поездках по достопримечательным местам Рязанской области, по итогам поездок примут участие в «круглых столах», увидят короткометражные исторические фильмы; также будет создан цикл видеоэкскурсий по истории города и области.

Проект «Открой свою землю» будет воплощаться в жизнь в рамках проекта партии «Единая Россия» «Историческая память» при поддержке регионального министерства культуры и туризма и министерства образования области. К реализации проекта будут привлечены такие известные в Рязани люди, как президент регионального фонда содействия патриотическому воспитанию граждан «Служу Отечеству» Александр Мирзоян, реконструктор военной амуниции разных времен Андрей Лепешкин и другие знатоки истории рязанского края.

Во время презентации проекта директор Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета Игорь Мурог отметил, что вуз имеет богатую историю, связан с именами знаменитых людей и заинтересован в том, чтобы молодежь хорошо знала свое прошлое. В этом направлении проводится большая работа. В вузе открыты аудитории, носящие имена поэта Якова Полонского и одного из первых ректоров Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана Александра Ершова, которые когда-то учились в мужской гимназии, находившейся в здании нынешнего «политеха». А недавно на базе вуза создан духовно-просветительский центр, который объединяет студентов, увлекающихся поэзией и интересующихся краеведением. Этот центр как раз и будет непосредственно заниматься реализацией проекта «Открой свою землю», который рассчитан на год.