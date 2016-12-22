Более 160 человек обратились в органы власти в Рязанской области в Общероссийский день приема граждан

Прием граждан прошел в День Конституции

По предварительным итогам проведения в регионе Общероссийского дня приема граждан в органы власти обратилось более 160 человек. Прием граждан осуществлялся в правительстве области, региональных министерствах и ведомствах, органах местного самоуправления. Работа с заявителями велась как в рамках личного приема, так и в режиме аудио- и видеосвязи. Кроме того, жители региона оставили ряд письменных обращений, каждое из которых будет рассмотрено в установленные законодательством сроки.

Источник: сайт правительства Рязанской области