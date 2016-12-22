Рязанские судебные приставы информируют граждан через Интернет

В пресс-конференции участвовали руководитель УФССП России по Рязанской области Ольга Божимова, председатель общественного совета при региональном УФССП Сергей Гайдуков, а также члены совета Геннадий Игнатов, Борис Попков и Самир Гараев. Ольга Божимова рассказала о практике связей с общественностью со стороны судебных приставов. Так пару дней назад руководитель организации участвовала в Общероссийском дне приема граждан, где лично беседовала с посетителями. Традиционно большая часть обращений была связана с вопросами взыскания денежных средств с физических лиц. Не менее важной остается тема алиментов. В течение года службой судебных приставов был настроен интерфейс сервиса «Личный кабинет стороны исполнительного производства» официального интернет-сайта управления для удобства пользователей. Это сервис позволяет подать заявление, ходатайство или жалобу в электронном виде и получить подробную информацию обо всех действиях приставов относительно конкретного гражданина и его имущества. Есть на сайте также и архивная часть. Служба приставов регулярно проводит мероприятия, направленные на популяризацию механизма получения госуслуг через всемирную сеть. Ежеквартально проводится день открытых дверей. Для большей открытости службы применятся не только государственные сайты, но и соцсети, в частности «твиттер», благодаря которому граждане так же могут обратиться напрямую к руководству управления в случае конфликтных ситуаций. Эта система позволяет контролировать деятельность приставов на общественном уровне. По словам Ольги Божимовой, личный состав службы судебных приставов принимает активное участие в различных социальных акциях. Так, на прошлой неделе все сотрудники управления собирали гуманитарную помощь детям Донбасса, оказавшимся в тяжелых жизненных условиях.