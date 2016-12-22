К охране правопорядка в новогодние праздники в Рязанской области привлекут сотрудников частных охранных организаций, народных дружинников, волонтеров и представителей казачества

Об этом рассказал на итоговом заседании антитеррористической комиссии области губернатор Олег Ковалев. Как сообщает сайт правительства области, в заседании приняли участие руководители региональных министерств и ведомств, правоохранительных органов, главного управления МЧС России, главы муниципальных образований.

Особое внимание в ходе заседания губернатор уделил вопросу обеспечения безопасности в период новогодних и рождественских праздников. «Я прошу глав администраций муниципальных образований совместно с силовыми структурами в новогодние праздники обеспечить работу в усиленном режиме всех профильных служб, в том числе коммунального и энергетического комплекса, организовать дежурство спасателей и бригад скорой медпомощи. К охране правопорядка в эти дни нужно активнее привлекать сотрудников частных охранных организаций, народных дружинников, волонтеров, представителей казачества», – отметил глава региона.

Кроме того, в праздничные дни возрастает риск возгораний из-за использования несертифицированной пиротехники и оборудования для украшения помещений. Олег Ковалев порекомендовал надзорным органам взять на особый контроль объекты торговли, где реализуют пиротехнику. «Нужно провести проверки на предмет соблюдения требований законодательства, чтобы исключить продажу контрафакта», – подчеркнул глава региона.

По словам Олега Ковалева, особое внимание следует уделить вопросам защищенности мест организации детских утренников. Если объекты не соответствуют всем нормам и требованиям безопасности, то проведение праздников не допустимо.

В рамках заседания комиссии были также рассмотрели вопросы, связанные с оборудованием мест массового пребывания людей инженерно-техническими средствами защиты. По словам Олега Ковалева, необходимо предусмотреть возможность интеграции этой системы в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город».