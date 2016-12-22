В лучших традициях кинематографа в Рязани прошел фестиваль национальных культур

В Доме общественных организаций состоялся XII фестиваль национальных культур «Мы – народ России». Его участниками стали представители различных национальностей и общественных организаций. Фестиваль был посвящен многонациональному и объединяющему кино.

Гости смогли не только вспомнить свои любимые фильмы и песни из них, но и поучаствовать в съемочном процессе.

От правительства Рязанской области участников фестиваля приветствовал заместитель министра по делам территориальных образований и общественных объединений региона Владимир Коробкин.

– В течение года в нашем регионе на разных площадках проходило много встреч, объединивших представителей разных национальностей, – отметил он. – На каждой из них вы показывали «изюминку» культуры своего народа, делились своими традициями. Итоговый фестиваль вновь объединил всех, чтобы мы почувствовали тепло наших сердец.

Секретарь Общественной палаты Рязанской области Наталья Гришина поблагодарила общественные организации за совместную работу и общие проекты и напомнила, что сейчас идет активная подготовка к межнациональной Елке.

На сцене в этот вечер звучали песни на разных языках из кинофильмов.