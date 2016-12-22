Областная общественно-политическая газета
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22 декабря 2016 года
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14.12.2016
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№233 (5274) |
Шестая полоса
Культура
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Через годы, через расстоянья

Рязань спела свои песни солидарности
Автор фото: Димитрий Соколов | Через годы, через расстоянья
Фото: Димитрий Соколов.

В конце ноября – декабре жители Харькова, Одессы и других украинских городов приходили на вокзалы – вечные символы переплетения дорог, времен и судеб – и пели песни, знакомые с детства, которые остались в сердце даже тогда, когда СССР перестал быть единой страной. Акция быстро вышла за пределы Украины. На днях к ней присоединилась и Рязань.

…Вечер на железнодорожном вокзале «Рязань-1» проходил как обычно: люди в зале ожидания дремали на скамейках, читали газеты и обсуждали свои дела. Но все пассажиры обратили внимание на группу, вошедшую в зал. Тут были и артисты хора Параскевы Пятницы, и просто те, кто решил присоединиться к акции. А когда они запели, у многих перехватило дыхание. Первой стала «Песня о тревожной молодости» А. Пахмутовой и Л. Ошанина. А всемирно известные «Подмосковные вечера» окончательно растрогали зрителей.

Одна из участниц флэшмоба прочла стихотворение о солидарности народов бывшего СССР и неприятии войны. «Всем слышно? Мы рядом, мы вместе, мы дети великих отцов. И наша бессмертная песня – примета борцов и творцов». Эти строки появились в Интернете как отклик на первые флэшмобы в Украине. А завершилась рязанская акция светлым православным «Многая лета».

На этой неделе к акции присоединились жители канадского Торонто и других городов мира.

Статья опубликована в номере 233 (5274) от 14 декабря 2016 года
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