Областная общественно-политическая газета
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14.12.2016
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№233 (5274) |
Шестая полоса
Культура
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В рамках фестиваля

В поселке Тума состоялась презентация книг Игоря и Николая Евсиных
В рамках фестиваля

Книга Игоря Евсина называется «Верный Христу» и рассказывает о тумском священномученике Матфии Рябцеве. Презентация была организована настоятелем тумского Троицкого храма священником Михаилом Митрохиным.

В своем вступительном слове отец Михаил сказал, что жизнь священномученика Матфия – это пример всем современным христианам, потому что он был верен Христу даже тогда, когда ему грозила смерть.

На презентации присутствовал глава рабочего поселка Тума Виктор Лазарев, который наградил Игоря Евсина почетной грамотой и сказал об авторе добрые слова. «Мы с Игорем земляки, – отметил Виктор Михайлович. – Я знаю Игоря с детства и поэтому особенно радуюсь его творческим успехам. Книга, которую он написал, стала заметным явлением как для Клепиковского района, так и в целом для Рязанской области».

В ответном слове Игорь Евсин поблагодарил отца Михаила за организацию вечера, а Виктора Лазарева за добрые слова в свой адрес. «Много помог изданию моей книги епископ Касимовский и Сасовский Дионисий, который ее редактировал» – отметил Игорь Евсин.

Напомним, что священномученик Матфий Михайлович Рябцев родился 1 августа 1870 года в Туме, которая в то время именовалась Тума Николаевская – по названию главного храма в честь святителя Николая. В ноябре 1918 года Рябцев был расстрелян за свою веру во Христа. В 2002 году на юбилейном Архиерейском Соборе Русской православной церкви было вынесено Определение о прославлении священника Матфия Рябцева в сонме новомучеников и исповедников российских.

Также на вечере была презентована книга стихо­творений Николая Евсина, которая называется «Березовая родина моя».

Вечер прошел в рамках ежегодного тумского фестиваля «Служение истине», который организуется настоятелем тумского Троицкого храма священником Михаилом Митрохиным. Этот фестиваль имеет очень высокий уровень. В его трехдневную программу входят выступления тумских творческих коллективов, а также представителей рязанской и столичной творческой интеллигенции.

Статья опубликована в номере 233 (5274) от 14 декабря 2016 года
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