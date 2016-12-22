Областная общественно-политическая газета
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22 декабря 2016 года
№239 (5280)
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14.12.2016
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№233 (5274) |
Шестая полоса
Культура
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Девушки, парни с баяном и «Другие»

Рязанский КВН вновь удивляет и радует зрителей
Автор фото: Елена Серебрякова | Девушки, парни с баяном и «Другие»
Фото автора.

Всего в сезоне играли 16 команд, пять из которых вышли в финал. Среди них; Only man (РГАТУ им. П.А. Костычева), «Умные люди» (Рязанское училище ВДВ им. Маргелова), «Их разыскивает милиция» (Рязанский филиал МосУ МВД РФ, УМВД России по Рязанской области), «Другие» (Рязанский филиал Московского политехнического университета), «Ребро Адама» (РГАТУ им. П.А. Костычева).

Все команды были разные по образу и стилю юмора, хотя, как пошутили «Другие», «за кулисами были одни военные и полицейские». Эта команда прошлась по актуальным темам и событиям в России и в мире, показав Дональда Трампа на новом месте работы, «Черную пятницу» в магазине «Летуаль», платный вызов «скорой помощи» в качестве подарка на день рождения. Их фронтмэны Старый и Борода в образах Деда Мороза и Снегурочки зачитали новогодние просьбы от детей и взрослых.

Женская команда «Ребро Адама» много говорила о своем, о девичьем, и порадовала зал миниатюрой про встречу жен президентов России, США, Украины и Германии.

Полицейские, как всегда, шутили не только о профессиональном, но и о наболевшем. Семья, которая разговаривает хэштэгами, проверка чиновников самим Президентом России, современный спа-салон, где все новое – это хорошо забытое старое, – зрители приняли выступление команды «на ура».

Парни из Only man вышли на сцену без традиционного баяна. Но забавные песни они все-таки исполнили, да и музыкальный инструмент к концу выступления у них появился. Повеселили их миниатюры про съемку рекламы с присутствием в ней принца, прин­цессы, врача, Деда Мороза, акция «манекен челендж» в армии, когда люди замирают на месте.

«Умные люди» с помощью трансформера «Русик 3.0» доказали, что наша армия самая сильная и находчивая. Они рассказали, что у каждого командира роты свой музыкальный вкус. Поэтому исполнение строевых песен подчас похоже на концерт зарубежной эстрады. Также они отлично разрекламировали Рязанскую швейную фабрику.

В конкурсе фоторазминки КВНщики придумывали смешные комментарии к забавным фотографиям. А в музыкальном домашнем задании команды порадовали жюри и зрителей своими финальными песнями или «размышлениями на тему».

Девушки из «Ребра Адама», сокрушаясь, что они не победили в конкурсе «Мисс Студенчество», решили провести свое состязание – «Мисс Непредсказуемость». В нем соперницы проявили различные таланты. Например, мисс Х показала модельную походку, а мисс «В огне не горит, в воде не тонет» продемонстрировала танец. Девушки заслуженно получили аплодисменты зрителей за смелость и умение смеяться над собой.

Участники из команды «Другие» у всех присутствующих вызвали своим выступлением воспоминания, приятные и не очень. Они исполнили хип-хоп о вещевом рынке, где покупатели примеряют одежду на картонке в мороз.

Парни из Only man, можно сказать, показали «бытовой мюзикл», рассказав в песне о том, почему надо уважать соседей. А десантники из команды «Умные люди» музыкально доказали всем, что нет задачи, которая им не под силу. Забить гвоздь без молотка, спасти кота, собрать ребенка в дет­ский сад, помочь припарковаться автомобилю – мастера на все руки.

Рязанские полицейские сначала порадовали зрителей «смайл-караоке», дав им возможность угадать знакомые песни. А потом закрепили свой юмористический успех телепередачей про детского полицейского, где в гости к малышам пришли Робокоп, Бэтман и дядя Сиплый. А завершили они музыкальный конкурс песней-гидом по Рязани для иностранцев.

В итоге жюри отдало Кубок чемпиона команде Only man. Второе место поделили между собой «Умные люди» и команда «Их разыскивает милиция». Третьими стали «Другие».

Статья опубликована в номере 233 (5274) от 14 декабря 2016 года
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