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14.12.2016
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№233 (5274) |
Шестая полоса
Общество
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Пальчики оближешь

В Михайловском техникуме имени Анатолия Мерзлова студенты состязались в приготовлении кулинарных блюд
Пальчики оближешь

В предметной неделе, посвящавшейся искусству приготовления изысканных кулинарных блюд, участвовали студенты второго и четвертого курсов отделения «Технология продукции общественного питания». Инициатива проведения подобных «вкусных» мероприятий принадлежит преподавателю спецдисциплин Татьяне Алексеевой и мастеру производственного обучения Нине Левиной.

Для знакомства с работой предприятия общественного питания была организована выездная экскурсия в местный ресторан. Повара показали будущим коллегам мастер-класс и провели с нами обучающее занятие.

В колледже запомнился ребятам открытый урок на тему «Молоко – эликсир жизни». Студенты заранее подготовили занимательные сообщения и презентации об этом нужном и полезном продукте, без которого не обходится ни один пищевой процесс. Но не только глубокими теоретическими познаниями славятся михайловские студенты-кулинары. Известна народная мудрость: «Красна изба пирогами». На выставку-распродажу мучных и сдобных изделий пришли и сотрудники техникума, и жители Михайлова. И я, признаться, сумел полакомиться вкусными кулебяками и ватрушками. Конечно же, попробовал знаменитый студенческий чай, настоенный на ароматных луговых и лесных травах.

Кульминацией предметной недели стала «кулинарная дуэль» между студентами четвертого курса. Они состязались в умении готовить заливные, мясные и рыбные блюда, деликатесные угощенья из морепродуктов. Их умения оценивало жюри: представители администрации техникума, известные кулинары-технологи, преподаватели спецдисциплин. Председатель жюри Олег Александрович Воробьев приехал из Коломны Московской области, где он много лет работает шеф-поваром в кафе «Княжич». Член жюри Галина Николаевна Константинова – выпускница техникума, ученица Нины Левиной. Она – повар шестого разряда, работает в средней школе села Елино Захаровского района. В своем обращении к участникам кулинарных поединков Галина Николаевна сказала: «Профессия технолога разносторонняя и многогранная. Используя знания, полученные в техникуме, вы сможете реализовать себя как специалист в различных сферах общественного питания».

Скоро студенты Михайловского техникума получат дипломы и будут радовать людей своими кулинарными изысками уже в кафе и ресторанах. Ну а пока они проводят время в учебных цехах, осваивая свое непростое ремесло и совершенствуя профессиональные умения. И тем не менее среди них уже выявились искусные мастера. Это Вера Азаренко – победитель в «кулинарных поединках» и Анастасия Рунова, завоевавшая второе призовое место в этой же номинации. Первое место в номинации «карвинг» (резьба по овощам и фруктам) занял студент Михайловского техникума имени Анатолия Мерзлова Игорь Пичулин.

 Александр Федосеев

Статья опубликована в номере 233 (5274) от 14 декабря 2016 года
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