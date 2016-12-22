Спортивный курьер

ХК «Рязань» набирает очки

Ведя по ходу матча чемпионата России среди клубов высшей хоккейной лиги (ВХЛ) – 4:1, рязанцы умудрились растерять преимущество.

ХК «Рязань» – «Буран» (Воронеж) – 5:4 Б (1:0, 3:2, 0:2, 0:0). ХК «Рязань»: Пиманкин; Филатов – Коренков, Денежкин – Петраков – Маслов; Седунов – Манухов, Старцев – Чванчиков – Рукин; Дубинин – Цветков, Маслов – Кривченко – Лукин; Хисамутдинов – Аверин, Юртайкин – Алексеев – Крикуненко. Голы: 1:0 – Филатов (11.12 – бол.); 1:1 – Таганчиков (25.24); 2:1 – Петраков (25.44); 3:1 – Ефимов (32.30); 4:1 – Крикуненко (34.53); 4:2 – Геращенко (Агееев, 39.07); 4:3 – Белозеров (48.26); 4:4 – Агеев (51.46); 5:4 – Юртайкин – п. б.

Хозяева в первом периоде открыли счет (Дмитрий Филатов могучим щелчком реализовал большинство), а во второй трети игры довели результат до 4:1 – Иван Петраков завершил красивый розыгрыш с участием Артема Маслова и Александра Денежкина, затем Алексей Ефимов нашел брешь между штангой и голкипером «Бурана», а Роман Крикуненко добил в пустые ворота шайбу, отраженную голкипером воронежцев.

Гости сумели перломить ход поединка и свести матч к ничьей – 4:4. Попытки хозяев добыть победу в овертайме успехом не увенчались, хотя шансы были у Андрея Чванчикова, Ивана Петракова, Данила Юртайкина, но особенно у Александра Денежкина, промахнувшегося в пустые ворота. В серии буллитов наш Алексей Ефимов и Денис Коротеев из «Бурана» реализовали по две попытки, а победную точку поставил Данил Юртайкин.

В следующих домашних матчах «Рязань» нанесла поражения хоккеистами ХК «Саров» (2:0), «Ариады-НХ» (6:3) и поднялась на двенадцатое место в турнирной таблице. Напомним, в плей-офф выходят шестнадцать сильнейших коллективов из 26 стартовавших. В ближайшем поединке наша дружина сегодня во Дворце спорта «Олимпийский» встретится с «Барсом» из Казани, начало – в 19.00.

Михаил Солдатов

«Элекс-Фаворит»: игра на «бис»

В очередном матче первенства России по мини-футболу среди клубов конференции «Запад» высшей лиги «Элекс-Фаворит» сыграл «на бис» – поединок рязанцы провели на хороших скоростях, постоянно прессингуя соперника, создавая многочисленные моменты у его ворот, а главное, реализуя их. Перед этой встречей в составе нашей команды произошли изменения: руководство клуба приняло решение расстаться с четверкой московских легионеров. На их место пришли лучший бомбардир прошлогодней высшей лиги Денис Голунов и один из лидеров прекратившего существование пензенского «Атмиса» Александр Телегин.

Рязанцы много атаковали. Голкипер гостей отбил несколько опасных ударов, но и он был бессилен, когда Алексей Петухов отобрал мяч у соперника и с близкого расстояния отправил «снаряд» в сетку. Вскоре похожее сотворил Алексей Кинякин, точным ударом завершивший отбор мяча на чужой половине площадки. В первом тайме хозяева отличились еще три раза – дважды был точен поймавший кураж Петухов, за две минуты до перерыва голевой счет пополнил Антон Чекмарев. Когда Петухов забил четвертый мяч в матче, стало ясно, что победу рязанцы не упустят. В концовке поединка выше всяких похвал сыграл Денис Голунов: сначала он дальним ударом послал мяч в пустые ворота, а затем пяткой поразил цель, обманув голкипера.

«Элекс-Фаворит» – «Волга-Саратов» – 8:2 (5:1). «Элекс-Фаворит»: Костиков, Голунов, Кинякин, Мурашкин, Чекмарев, Кореньков, Лушников, Петухов, Телегин. Голы: Петухов, 4 (1:0). Кинякин, 11 (2:0). Гельманов, 16 (2:1). Петухов, 18 (3:1). Петухов, 18 (4:1). Чекмарев, 23 (5:1). Петухов, 40 (6:1). Крутиков, 45 (6:2). Голунов, 47 (7:2). Голунов, 50 (8:2).

В следующем туре «Элекс-Фаворит» в гостях нанес поражение дублю именитой, одной из сильнейших команд в мире столичной «Дины» – 6:4.